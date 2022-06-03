Лукашенко: "Россия не стремится захватить Украину"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко убеждён, что Россия не намерена порабощать Украину.

"Поверьте, у Путина (Владимир Путин, — Прим. ред.), военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные", — приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее Лукашенко рассказал о военной спецоперации по освобождению граждан страны на территории Украины. Как отметил президент республики, во время миссии никто не стрелял, однако власти готовились к плохому сценарию.