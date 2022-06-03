Глава белорусского государства Александр Лукашенко убеждён, что Россия не намерена порабощать Украину.
"Поверьте, у Путина (Владимир Путин, — Прим. ред.), военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные", — приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".
Ранее Лукашенко рассказал о военной спецоперации по освобождению граждан страны на территории Украины. Как отметил президент республики, во время миссии никто не стрелял, однако власти готовились к плохому сценарию.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.