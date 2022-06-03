Выводы комиссии США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" оказались выдумкой

Начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник запаса Сергей Хатылёв заявил, что выводы комиссии США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" вызывают у него сомнения.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на выводы специалистов из США, которые якобы сейчас изучает "трофейное оружие", заявила, что в российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" используются платы и чипы американского и европейского производства. По логике издания, благодаря антироссийским санкциям у Москвы теперь не будет этих микрочипов, плат, элементов двигателей, антенн и т. д. и РФ не сможет производить гиперзвуковые ракеты. При этом компоненты ракет перечислены так подробно, будто они целые и невредимые попали в руки американских специалистов, а не разорвались в труху, летя на гиперзвуковой скорости.

"Если по микросхемам у нас есть проблемы, то антенные системы, двигатели — это в России традиционно продукция отечественного производства. О проблемах с комплектующими можно говорить лишь относительно ракетного вооружения, произведенного много лет назад, но только не о суперсовременном Кинжале", — заявил Хатылёв в беседе с "МК".

По мнению полковника, информация о работе американской комиссии на Украине в целом довольна противоречивая. Он подчеркнул, что если у ракет С-300, С-400 действительно есть элементы иностранного производства, то вот у "Кинжалов" и "Калибров" таких нет. По словам Хатылёва, американские военные имеют возможность изучать вооружение РФ на Украине, но их составляющие уже давно для них не секрет.

"Ракеты С-300 они могли изучить у самих же украинцев, где эти комплексы стоят на вооружении. С-400 поставляются в Турцию — страну НАТО. Там можно посмотреть их внутренности", — отметил полковник.

А вот то, что американцы реально могли изучить "Кинжалы" и "Калибры" на месте их удара, вызывает у Хатылёва большие сомнения. По его словам, у гиперзвуковых ракет удар приходится по наземной цели и всё разрывает в пыль. Что там можно изучить, Хатылёв не понимает.

"Что там изучать, пыль от взрыва? К тому же у них имеется схема самоликвидации, которая уничтожает ракету в любом случае, чтобы с ней не произошло", — рассказал Хатылёв.

Полковник уверен, что американцы выдают желаемое за действительное. Если большинство компонентов у российских ракет — американские и европейские, почему же они тогда сами не могут создать гиперзвуковые ракеты, когда как у России уже стоят на вооружении "Кинжалы", "Авангарды" и "Цирконы".