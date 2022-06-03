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Автор Юлиана Смирнова

Выводы комиссии США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" оказались выдумкой

Мир

Начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник запаса Сергей Хатылёв заявил, что выводы комиссии США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" вызывают у него сомнения.

Выводы комиссии США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" оказались выдумкой

Американская газета The New York Times, ссылаясь на выводы специалистов из США, которые якобы сейчас изучает "трофейное оружие", заявила, что в российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" используются платы и чипы американского и европейского производства. По логике издания, благодаря антироссийским санкциям у Москвы теперь не будет этих микрочипов, плат, элементов двигателей, антенн и т. д. и РФ не сможет производить гиперзвуковые ракеты. При этом компоненты ракет перечислены так подробно, будто они целые и невредимые попали в руки американских специалистов, а не разорвались в труху, летя на гиперзвуковой скорости.

"Если по микросхемам у нас есть проблемы, то антенные системы, двигатели — это в России традиционно продукция отечественного производства. О проблемах с комплектующими можно говорить лишь относительно ракетного вооружения, произведенного много лет назад, но только не о суперсовременном Кинжале", — заявил Хатылёв в беседе с "МК".

По мнению полковника, информация о работе американской комиссии на Украине в целом довольна противоречивая. Он подчеркнул, что если у ракет С-300, С-400 действительно есть элементы иностранного производства, то вот у "Кинжалов" и "Калибров" таких нет. По словам Хатылёва, американские военные имеют возможность изучать вооружение РФ на Украине, но их составляющие уже давно для них не секрет.

"Ракеты С-300 они могли изучить у самих же украинцев, где эти комплексы стоят на вооружении. С-400 поставляются в Турцию — страну НАТО. Там можно посмотреть их внутренности", — отметил полковник.

А вот то, что американцы реально могли изучить "Кинжалы" и "Калибры" на месте их удара, вызывает у Хатылёва большие сомнения. По его словам, у гиперзвуковых ракет удар приходится по наземной цели и всё разрывает в пыль. Что там можно изучить, Хатылёв не понимает.

"Что там изучать, пыль от взрыва? К тому же у них имеется схема самоликвидации, которая уничтожает ракету в любом случае, чтобы с ней не произошло", — рассказал Хатылёв.

Полковник уверен, что американцы выдают желаемое за действительное. Если большинство компонентов у российских ракет — американские и европейские, почему же они тогда сами не могут создать гиперзвуковые ракеты, когда как у России уже стоят на вооружении "Кинжалы", "Авангарды" и "Цирконы".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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