Цеков попросил не принимать всерьёз слова Арестовича о планах Киева насчёт Крыма

Член Совфеда Сергей Цеков прокомментировал слова советника Офиса украинского президента Алексея Арестовича относительно того, что Киев может нанести удар по Крыму, несмотря на то, что США запретили это киевским властям.

Цеков предложил не воспринимать заявление Арестовича всерьёз. Сенатор назвал "советника президента Украины" эпатажным персонажем, который на самом деле не представляет свою страну. Парламентарий подчеркнул, что заявления Арестовича часто противоречивы, ведь для него самое главное — обратить на себя внимание.

Однако подобные заявления выражают настроения киевского режима, от которого можно ждать каких угодно провокаций.

И если вдруг в словах эпатажного украинского политика есть хоть доля правды, Цеков заверил, что боеготовность противовоздушных сил РФ на высоте и их ответ не замедлит себя ждать.

"Если будет нанесен удар по Крыму, да и собственно говоря, по другим городам Российской Федерации, власти Украины получат достойный ответ. Думаю, в этом случае мы действительно перейдем от постоянных заявлений, о том, что нанесем удар по центру принятия решений, к их осуществлению", — добавил Цеков в разговоре с "Журналистской правдой".