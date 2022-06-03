Лукашенко заявил о серьёзном конфликте между Зеленским и военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и Минобороны Украины начинается серьёзный конфликт.

"Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние и конфликт", — сообщил Лукашенко.

Он отметил, что украинские Вооружённые силы не хотят больше воевать с Россией, потому что российская армия сменила тактику, и украинцы начали нести большие потери.

Также украинские националисты недовольны Зеленским из-за его договорённостей с Польшей, сказал Лукашенко. После того, как президент предоставил полякам особый правовой статус на территории страны, националистические силы начали опасаться того, что Польша присоединит Западную Украину. Поэтому и возник конфликт с Зеленским, объяснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад реализует на Украине сценарий, который не удалось осуществить в Белоруссии.