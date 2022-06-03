Журналист Ланкастер: жители Херсонской области живут под обстрелами ВСУ

ВСУ ведут обстрелы жилых домов в Херсонской области ракетами с кассетными зарядами. При этом все абсолютно точно знают, что ракетные обстрелы по мирному населению проводит именно Украина, и сегодня прямо в своих домах гибнут мирные граждане — как и все последние восемь лет в Донбассе. Об этом рассказал независимый американский корреспондент Патрик Ланкастер в разговоре с РИА Новости.

Журналист своими глазами видел, насколько тяжело и страшно жить людям в одном из населённых пунктов Херсонской области, в котором ему удалось побывать.

"Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Еще один человек погиб во дворе собственного дома. Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета. Такую же тактику я наблюдал последние восемь лет на Донбассе, теперь они это делают здесь", — поделился увиденным Ланкастер.

Также журналист из США смог поговорить с многодетной семьёй, у которых недавно погибло трое соседей при обстрелах ВСУ.

По его словам, эти жители Херсонской области рады, что российские войска борются за их освобождение. При этом они твёрдо намерены остаться здесь, потому что пострадавший от украинских обстрелов дом — их единственная собственность.

"Это бесчеловечно, они же не военные — это многодетная семья", — возмутился Ланкастер.