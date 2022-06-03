Зеленский повторил своё "вирусное" видео: "Президент тут"

Владимир Зеленский снял пародию на своё знаменитое обращение к народу, опубликованное на второй день после начала спецоперации на Украине.

Президент и его окружение выглядят иначе чем во второй день СВО. Лидер Незалежной и его соратники переоделись, сменив одежду цвета хаки на повседневную. Представители Украины стоят ровно на том же месте, что и 99 дней назад, однако теперь они запечатлели себя не ночью, а при свете дня.

"Лидер фракции — тут, глава офиса президента — тут, премьер-министр Украины Шмыгаль — тут, Подоляк — тут, президент — тут", — сказал на видео Зеленский.

Глава Украины заявил: "Победа будет за нами".

Ранее Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство за заслуги перед страной.