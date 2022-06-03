Дудаков: США не смогут заключить антироссийскую сделку с Саудовской Аравией

Глава Белого дома Джо Байден намерен посетить Саудовскую Аравию с деловым визитом, чтобы добиться снижения цен на нефть и "преподать урок" России. По мнению политического эксперта Малека Дудакова, Саудовская Аравия осознаёт ненадёжность США и начинает выстраивать взаимоотношения с Россией и Китаем.

Американист отметил, что Эр-Рияд был возмущён попытками заключения иранской "ядерной сделки". Также отношения с США испортились после публичных заявлений Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку он называл наследного принца бин Салмана преступником. Кроме того, власти Саудовской Аравии возмущались, что сейчас Вашингтон пытается обвинить Эр-Рияд в причастности к теракту 11 сентября.

"Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена. При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис", — заявил Дудаков в интервью с газетой ВЗГЛЯД.