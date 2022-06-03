Сенатор Карасин: поставки оружия США на Украину создают угрозу у границ России

Оружие США в руках украинских военных создаёт угрозу возле границ России. Об этом заявил руководитель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

По его мнению, эта проблема должна настораживать американских государственных деятелей. Он напомнил, что недавно президент США Джо Байден выступил с эмоциональной речью по случаю убийства 19 детей и двух учителей в техасской школе. Как отметил сенатор, американцы снова заговорили об ужесточении законодательства по контролю за приобретением оружия.

"Не станет ли решение о поставках современного летательного оружия на Украину в руки безответственных политиканов и боевиков-националистов сознательной провокацией массовых убийств и разрушений?" — задался вопросом Карасин.

Он добавил, что США ведут политику двойных стандартов. Сенатор порекомендовал американским чиновникам принять "освежающий душ" и задуматься о своих дальнейших шагах.