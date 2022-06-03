Europe 1: наёмник из Франции погиб в ходе артиллерийского обстрела под Харьковом

Наёмник из Франции, участвовавший в боях на стороне Вооружённых сил Украины, убит в Харьковской области. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что мужчина числился в составе интернационального легиона. По информации радиостанции, гражданин Франции получил смертельное ранение в ходе артиллерийского обстрела под Харьковом.

"Это первый французский боец, погибший на Украине", — сказано в материале.

Также Europe 1 подчёркивает, что порядка 150 французских военных планируют поддержать ВСУ во время боевых действий.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что большая часть иностранных наёмников была уничтожена на территории Украины из-за слабой подготовки. Кроме того, он пояснил: сотни наёмников погибли в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности ещё в местах формирования подразделений.