МИД Польши: Финляндию и Швецию не примут в НАТО на саммите альянса в июне

Финляндия и Швеция не смогут войти в состав НАТО на ближайшем саммите альянса, который пройдёт в Мадриде в конце июня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, приём новых стран в НАТО — это длительный процесс, который требует согласования дополнительных вопросов.

"Это займёт как минимум несколько месяцев. Считаю, саммит НАТО в Мадриде — слишком быстрый срок", — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

При этом он выразил уверенность в том, что Турция в конечном итоге даст своё согласие на присоединение Швеции и Финляндии к военному блоку. Как отметил дипломат, Анкара вскоре перестанет блокировать этот процесс.

Замглавы МИД Польши считает, что переговоры с Турцией приведут к вхождению в состав Североатлантического альянса двух новых государств.