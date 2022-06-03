Финляндия и Швеция не смогут войти в состав НАТО на ближайшем саммите альянса, который пройдёт в Мадриде в конце июня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его словам, приём новых стран в НАТО — это длительный процесс, который требует согласования дополнительных вопросов.
"Это займёт как минимум несколько месяцев. Считаю, саммит НАТО в Мадриде — слишком быстрый срок", — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он выразил уверенность в том, что Турция в конечном итоге даст своё согласие на присоединение Швеции и Финляндии к военному блоку. Как отметил дипломат, Анкара вскоре перестанет блокировать этот процесс.
Замглавы МИД Польши считает, что переговоры с Турцией приведут к вхождению в состав Североатлантического альянса двух новых государств.
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