WarGonzo: В Молдавию прибыли 49 сотрудников ФБР

Страны НАТО всерьёз готовятся открыть для России Молдавский фронт. Недавно в страну прибыли полсотни сотрудников службы внутренней разведки и безопасности США. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники в Кишинёве.

"На днях в страну прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача — перестроить правоохранительную систему", — пишет военкор.

По его словам, в Кишинёве уже также находятся 24 сотрудника службы внешней разведки Германии.

Ранее Пегов сообщил об уничтожении не менее 9 польских наёмников под Харьковом.