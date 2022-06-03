Страны НАТО всерьёз готовятся открыть для России Молдавский фронт. Недавно в страну прибыли полсотни сотрудников службы внутренней разведки и безопасности США. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники в Кишинёве.
"На днях в страну прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача — перестроить правоохранительную систему", — пишет военкор.
По его словам, в Кишинёве уже также находятся 24 сотрудника службы внешней разведки Германии.
Ранее Пегов сообщил об уничтожении не менее 9 польских наёмников под Харьковом.
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