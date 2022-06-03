Сатановский: у Киева были все возможности для ядерного удара по России

Украина имела все возможности для нанесения ядерного удара по России. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил о существовании на Украине ещё с советских времён мощного ядерного комплекса, который свою работу не останавливал. Также у Киева остались ракетные технологии, добавил он.

Аналитик заметил, что в речи президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности содержался тезис о желании вернуть стране статус ядерной державы.

Также, по словам Сатановского, в иранской ядерной программе есть украинский след, поскольку 20 лет назад Тегерану оказывали помощь в разработках именно специалисты из Незалежной.

Если Украину проворонили США и Израиль, то России этого допустить нельзя, так как она находится совсем рядом со своим ядерным потенциалом, заключил политолог.

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Украина готовила ядерный удар по Белгороду.