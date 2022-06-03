Пользователи Reddit высмеяли попытку "азовцев"* откреститься от нацизма.
В статье The Times авторы утверждают, что боевики батальона "Азов"* отказались от нацисткой символики, а Россия продолжает "несправедливо эксплуатировать" эту тему. Пользователи Reddit резко отреагировали на эту тему и заявили, что боевики нацбатальона не перестали быть нацистами, отказавшись от символики.
"Оторвали шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!", — заявил пользователь RasshuRasshu.
Некоторые пользователи отметили, что украинские нацисты носили символику в течение многих лет, но как только об этом стали говорить на западе, решили убрать.
"Носили их, не таясь, на протяжении восьми лет, а тут решили под шумок снять, — а то репутация начала страдать. Русские на это всяко не поведутся: это всё лишь бы Запад успокоить", — написал Splendiferitastic.
Некоторые заявили, что в западной прессе произошла подмена понятий. Они не понимают, с каких пор националисты не считаются "злодеями".
"Чума! Пишут про нацистов, но злодеи при этом не они (нацисты. — Прим. Ред.)", — удивиляется Govols2015.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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