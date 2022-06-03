Пользователи Reddit высмеяли попытку "Азова"* откреститься от нацизма

Пользователи Reddit высмеяли попытку "азовцев"* откреститься от нацизма.

В статье The Times авторы утверждают, что боевики батальона "Азов"* отказались от нацисткой символики, а Россия продолжает "несправедливо эксплуатировать" эту тему. Пользователи Reddit резко отреагировали на эту тему и заявили, что боевики нацбатальона не перестали быть нацистами, отказавшись от символики.

"Оторвали шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!", — заявил пользователь RasshuRasshu.

Некоторые пользователи отметили, что украинские нацисты носили символику в течение многих лет, но как только об этом стали говорить на западе, решили убрать.

"Носили их, не таясь, на протяжении восьми лет, а тут решили под шумок снять, — а то репутация начала страдать. Русские на это всяко не поведутся: это всё лишь бы Запад успокоить", — написал Splendiferitastic.

Некоторые заявили, что в западной прессе произошла подмена понятий. Они не понимают, с каких пор националисты не считаются "злодеями".

"Чума! Пишут про нацистов, но злодеи при этом не они (нацисты. — Прим. Ред.)", — удивиляется Govols2015.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.