Военкор Котенок предложил Киеву передать американскую РСЗО HIMARS России

Слова полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора о том, что Украине поставят всего одну РСЗО HIMARS с шестью ракетами, поверить можно с трудом. Однако если это так, то подобного унижения мало кто испытывал, считает военный корреспондент Юрий Котенок.

По мнению журналиста, ощущения эти на уровне правительства ПНС в Ливии или какой-нибудь бригады либерийской армии. А достойный выход в этой ситуации у украинцев только один — передать установку России.

"Нам она, правда, нужнее — пусть тульские оружейники изучат, подшаманят, и будет толк. Вернется Украина после изгнания бесов в славянскую семью, и мы будем только сильнее, и оружие подновим!" — высказал своё мнение репортёр.

Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак после разговора с генералом армии США Марком Милли намекнул на "неприятные сюрпризы" для России.