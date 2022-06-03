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Автор Максим Александров

Военкор Котенок предложил Киеву передать американскую РСЗО HIMARS России

Мир

Слова полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора о том, что Украине поставят всего одну РСЗО HIMARS с шестью ракетами, поверить можно с трудом. Однако если это так, то подобного унижения мало кто испытывал, считает военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор Котенок предложил Киеву передать американскую РСЗО HIMARS России

По мнению журналиста, ощущения эти на уровне правительства ПНС в Ливии или какой-нибудь бригады либерийской армии. А достойный выход в этой ситуации у украинцев только один — передать установку России.

"Нам она, правда, нужнее — пусть тульские оружейники изучат, подшаманят, и будет толк. Вернется Украина после изгнания бесов в славянскую семью, и мы будем только сильнее, и оружие подновим!" — высказал своё мнение репортёр.

Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак после разговора с генералом армии США Марком Милли намекнул на "неприятные сюрпризы" для России.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина марк милли андрей ермак владимир зеленский
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