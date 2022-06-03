Дипломат Винокуров: Киев не понимает "жестов доброй воли"

Пойти на прекращение огня или перемирие на Украине Россия в данный момент не может, поскольку такие "жесты доброй воли" Киевом используются для перегруппировки войск и подготовки к новым сражениям. Такое мнение высказал профессор Дипломатической академии МИД Владимир Винокуров.

Он пояснил в беседе с РИА Новости, что приостановка боевых действий на время ведения переговоров не предусматривается дипломатией. Однако Россия пыталась по этому пути пойти вначале и отказалась от наступления под Киевом, Сумами и Черниговом. В итоге пауза была использована украинской стороной для пополнения резервов и нацподразделений, перегруппировки войск и получения западной военной помощи.

По словам эксперта, то, что спецоперация вообще началась, уже говорит о кризисе дипломатии как института урегулирования конфликтов.

Однако стороны неизбежно вернутся к переговорам по мере того, "как будет развиваться ситуация на фронте", заключил собеседник издания.