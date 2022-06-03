Журналист Мэтт Сейлер заявил, что западные инструкторы уже начали обучать военных ВСУ пользоваться системами РСЗО HIMARS.
Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на колёсном шасси HIMARS уже доставлена в Европу. Передача установок Украине начнётся только в тот момент, когда эта операция будет одобрена. Однако это не мешает украинским военным начать учиться пользоваться ими.
Уточняется, что теоретические и практические курсы рассчитаны на три недели, и проводятся они за пределами территории Украины.
Вашингтон опасается, что с помощью этих систем Украина начнёт наносить удары по территории РФ, а не для защиты собственных территорий. Поэтому, возможно, Штаты не станут давать ВСУ дальнобойные боеприпасы к этим установкам.
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