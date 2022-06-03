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Автор Юлиана Смирнова

Западные инструкторы начали обучать военных ВСУ пользоваться РСЗО HIMARS

Мир

Журналист Мэтт Сейлер заявил, что западные инструкторы уже начали обучать военных ВСУ пользоваться системами РСЗО HIMARS.

Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на колёсном шасси HIMARS уже доставлена в Европу. Передача установок Украине начнётся только в тот момент, когда эта операция будет одобрена. Однако это не мешает украинским военным начать учиться пользоваться ими.

Уточняется, что теоретические и практические курсы рассчитаны на три недели, и проводятся они за пределами территории Украины.

Вашингтон опасается, что с помощью этих систем Украина начнёт наносить удары по территории РФ, а не для защиты собственных территорий. Поэтому, возможно, Штаты не станут давать ВСУ дальнобойные боеприпасы к этим установкам.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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