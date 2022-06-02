Стариков: цель Украины — героически погибнуть в борьбе с РФ, но как можно позже

Политолог Николай Стариков прокомментировал заявление МИД РФ о том, что Брюссель не пытается убедить Киев в необходимости дипломатического урегулирования ситуации в стране, а подталкивает Украину к краю пропасти.

"Киев толкают на край пропасти потому, что Евросоюз сам является инструментом внешней политики Соединённых Штатов Америки", — заявил Стариков в беседе с изданием "Журналистская правда".

Он отметил, что Североатлантический альянс — ещё один инструмент США. Не зря нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее был премьером Норвегии. Между ЕС и альянсом почти нет разницы, считает политолог.

По его словам, главная цель Брюсселя — вести подстрекательскую политику для усиления напряжённости в Европе и поддерживать на Украине милитаристские антироссийские настроения.

"Главная задача Украины — это воевать с Россией до последнего украинца и героически погибнуть в этом сражении, но как можно позже", — подчеркнул Стариков.