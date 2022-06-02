Президент Украины Владимир Зеленский сообщает о переломном моменте на поле боя. Но для этого Западу надо выполнить одно условие.
"Прямо сейчас на поле боя в Украине есть ситуация, которая может обеспечить поворотный момент в противостоянии", — заявил Зеленский на Международном форуме по безопасности GLOBSEC.
Условием для переломного момента президент Украины называет увеличение поставок западного вооружения, а также усиление политической и экономической поддержки. Если эти условия будут выполнены, то Зеленский обещает поражение России на поле боя. По его мнению, это даст европейцам определённую свободу, поэтому Западу необходимо наращивать поставки и увеличивать финансовую помощь Незалежной.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.