Зеленский увидел возможность для перелома в противостоянии с РФ на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает о переломном моменте на поле боя. Но для этого Западу надо выполнить одно условие.

"Прямо сейчас на поле боя в Украине есть ситуация, которая может обеспечить поворотный момент в противостоянии", — заявил Зеленский на Международном форуме по безопасности GLOBSEC.

Условием для переломного момента президент Украины называет увеличение поставок западного вооружения, а также усиление политической и экономической поддержки. Если эти условия будут выполнены, то Зеленский обещает поражение России на поле боя. По его мнению, это даст европейцам определённую свободу, поэтому Западу необходимо наращивать поставки и увеличивать финансовую помощь Незалежной.