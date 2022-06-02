Breitbart: Байден открывает границы США для 44 тыс. беженцев с Украины

Президент Джо байден открыл границы своей страны для 44 тысяч беженцев из Украины. С конца марта 2022 года Соединённые Штаты уже приняли порядка 22 тысяч украинцев. Они прибывают в страну через КПП Сан-Исидро в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает издание Breitbart News.

По данным Министерства внутренней безопасности США, ещё 22 тысячам беженцев разрешат въехать на территорию страны в рамках программы "Объединимся ради Украины". По ней украинские переселенцы могут оставаться в Америке два года. По данным того же Министерства, 40 тысяч заявок на участие в программе уже подано.

Американцы встретили новость без энтузиазма. Пользователи Сети комментируют статью Breitbart News:

"Наши дороги и так перегружены. Нам не нужно больше людей". "Они умеют обманывать систему лучше, чем любой ваш знакомый. У них мышление преступников". "Европа уже бунтует против украинских мигрантов. Они убеждены, что должны получать всё бесплатно, они не хотят работать и так далее. Пройдёт пара месяцев, и американцы тоже начнут жаловаться. Украина — это самая коррумпированная страна Европы".