Зеленский обвинил Евросоюз в чересчур долгом обсуждении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "неприемлемым" столь долгое обсуждение шестого пакета антироссийских санкций. Он призвал Запад перейти к выработке седьмого документа.

По словам украинского лидера, обсуждать один санкционный пакет в течение месяца — недопустимо долго.

"Считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, тратится столько времени. Более месяца. Он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого пакета", — сказал Зеленский на международном форуме по безопасности в Братиславе.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на поставки российской нефти, ограничения в отношении ряда банков и другие рестрикции.