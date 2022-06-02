Военнослужащие России и Донецкой Народной Республики успешно отразили атаку ВСУ в районе посёлка Верхнеторецкое, сообщает Народная милиция ДНР. В ходе боя украинская армия потеряла около 30 человек.
"Отражена попытка прорыва противника в районе Верхнеторецкого с направления Розовки", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что удалось уничтожить порядка 30 украинских военных, а также танки и другую технику. Кроме того, подавлены две огневые точки у населённого пункта Красногоровка.
"Уничтожены два танка Т-64, два БМП и до 30 человек личного состава", — уточнили в НМ ДНР.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.