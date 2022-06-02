Командир Жога: военные ДНР проводят операцию по закрытию "котла" в Авдеевке

Командир отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) Артём Жога заявил, что военные ДНР проводят операцию по закрытию "котла" в Авдеевке.

Специальная военная операция России (СВО РФ) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В эфире программы "60 минут" Жога рассказал, что несколько населённых пунктов вблизи Авдеевки уже освобождены. Сегодня проводится операция по полной блокировке Авдеевки, чтобы закрыть военных ВСУ в котле. Это не позволит им пополнять ряды новобранцами, ограничит поставки вооружения, боеприпасов и т. д.

"Проводим с западной части Авдеевки мероприятия по денацификации позиций украинских войск. Проводим разведку, корректировку, наносим поражение, разносим передовые позиции. Это делается для того, чтобы, когда настанет час закрывать кольцо, у нас была возможность провести операцию с минимальными потерями среди личного состава", — рассказал Жога.