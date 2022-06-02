Читателей газеты Die Welt возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна фактически стала членом Евросоюза.
"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству", — сказал он в ходе выступления перед парламентом Люксембурга.
Интернет-пользователи выразили своё возмущение по поводу слов Зеленского, которые на самом деле расходятся с реальностью.
По словам Klara Fall, Зеленский не выполнил предвыборные обещания, не сумев побороть коррупцию и кумовство на Украине, поэтому членство страны в ЕС — плохая идея.
Юзер Nils P призвал сделать Украину "федеральной землёй в США".
По мнению Skaramuz, Зеленский хочет поскорее вступить в Евросоюз, чтобы получить доступ к европейской "кормушке".
Читатель Die Welt с ником Wattenkind отметил, что Зеленский "совсем охренел", заявляя о фактическом членстве Украины в ЕС.
Ingeburg G. назвал слова украинского лидера "невероятной наглостью"
Hans-Jurgen L призвал вернуть Зеленского на землю.
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