Немцы вышли из себя после фразы Зеленский об Украине и ЕС

Читателей газеты Die Welt возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна фактически стала членом Евросоюза.

"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству", — сказал он в ходе выступления перед парламентом Люксембурга.

Интернет-пользователи выразили своё возмущение по поводу слов Зеленского, которые на самом деле расходятся с реальностью.

По словам Klara Fall, Зеленский не выполнил предвыборные обещания, не сумев побороть коррупцию и кумовство на Украине, поэтому членство страны в ЕС — плохая идея.

Юзер Nils P призвал сделать Украину "федеральной землёй в США".

По мнению Skaramuz, Зеленский хочет поскорее вступить в Евросоюз, чтобы получить доступ к европейской "кормушке".

Читатель Die Welt с ником Wattenkind отметил, что Зеленский "совсем охренел", заявляя о фактическом членстве Украины в ЕС.

Ingeburg G. назвал слова украинского лидера "невероятной наглостью"

Hans-Jurgen L призвал вернуть Зеленского на землю.