Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну фактической частью Евросоюза. Об этом он заявил в ходе выступления перед парламентом Люксембурга.

По мнению Зеленского, связи Украины и ЕС свидетельствуют о "полноправном членстве" Киева в объединении.

"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству", — сказал он.

Киев подал заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля. После этого Еврокомиссия передала Зеленскому опросник для начала соответствующих переговоров.

Недавно премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные государства ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в европейское объединение.