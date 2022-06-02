Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну фактической частью Евросоюза. Об этом он заявил в ходе выступления перед парламентом Люксембурга.
По мнению Зеленского, связи Украины и ЕС свидетельствуют о "полноправном членстве" Киева в объединении.
"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству", — сказал он.
Киев подал заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля. После этого Еврокомиссия передала Зеленскому опросник для начала соответствующих переговоров.
Недавно премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные государства ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в европейское объединение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.