Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал "неприятные сюрпризы" для России после телефонного разговора с представителями США. Об этом сообщают украинские источники.
По словам Ермака, он вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным обсудили с главой комитета начальников штабов генералом Марком Милли новый пакет американской военной помощи для Украины.
"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", — заявил он.
Ранее президент США Байден заявил о намерении поставить на Украину ракетные системы залпового огня и другое современное оружие.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.