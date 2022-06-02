Глава Офиса Зеленского пообещал "неприятные сюрпризы" для России

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал "неприятные сюрпризы" для России после телефонного разговора с представителями США. Об этом сообщают украинские источники.

По словам Ермака, он вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным обсудили с главой комитета начальников штабов генералом Марком Милли новый пакет американской военной помощи для Украины.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", — заявил он.

Ранее президент США Байден заявил о намерении поставить на Украину ракетные системы залпового огня и другое современное оружие.