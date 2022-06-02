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Автор Максим Александров

Глава Офиса Зеленского пообещал "неприятные сюрпризы" для России

Мир

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал "неприятные сюрпризы" для России после телефонного разговора с представителями США. Об этом сообщают украинские источники.

По словам Ермака, он вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным обсудили с главой комитета начальников штабов генералом Марком Милли новый пакет американской военной помощи для Украины.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", — заявил он.

Ранее президент США Байден заявил о намерении поставить на Украину ракетные системы залпового огня и другое современное оружие.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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