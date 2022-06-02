В польском селе Повидз началось строительство склада вооружения для военнослужащих США. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
"Склад боеприпасов будет предназначен для бригадной боевой группы сил США", — рассказал он журналистам.
В Повидзе размещена американская боевая батальонная группа. Помимо оружейного склада там, по словам Блащака, в текущем году завершится строительство складского комплекса для боевых машин.
Как уточнил министр, возведение объектов военной инфраструктуры осуществляется за счёт средств США, Польши и НАТО. Непосредственно склад вооружения планируется достроить в 2024 году, заявил он.
Блащак напомнил, что в Польше находятся около 12 тыс. американских военнослужащих.
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