В чатах Одессы появились предложения "гастротуров" в Евросоюз

В одесских чатах появились предложения "гастротуров" в Евросоюз за продуктами. Соответствующие объявления можно найти в украинских соцсетях.

Так, например, один из пользователей предлагает доставить из ЕС консервы, лекарства, соль, сахар, крупы и другие продукты. Уточняется, что имеется личный автомобиль с прицепом.

Другой украинец обещает доставить на микроавтобусе из Молдавии и Румынии свиную тушёнку по 60 гривен за банку, соль по 100 гривен за полукилограммовую пачку, сахар и медикаменты.

"Именно этим всё и заканчивается, когда склады разграблены, посевная сорвана, а вся западная гуманитарка уже "распилена"", — прокомментировал сложившуюся на Украине ситуацию с продовольствием военный корреспондент Юрий Котенок.