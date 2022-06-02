Командир 124-го херсонского батальона территориальной обороны Украины Дмитрий Кузьменко намерен подать документы на получение российского гражданства.
"Командир 124-го херсонского батальона фольксштурма Дмитрий Кузьменко, бойцов которого российские военные размотали в парке во время взятия Херсона, планирует подать документы на получение российского гражданства", — отмечается в сообщении.
Согласно заявлению Кузьменко, его бойцов практически без оружия бросили против российских войск, пока ВСУ бежали из Херсона.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, выдача российских паспортов будет начата в регионе до конца 2022 года. Паспорта будут выдаваться тем жителям области, кто этого сами пожелают.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.