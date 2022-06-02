Песков: Россия не будет продавать нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о возможности покупать российскую нефть по ценам ниже рыночных.

На встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не собирается продавать энергоресурсы Евросоюзу себе в убыток. Он подчеркнул: всё регулирует рынок, несмотря на искусственные сложности, спровоцированные санкциями.

"Россия не будет ничего продавать себе в убыток. Если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", — сказал Песков.

Ранее Байден сообщил, что лидеры европейских стран обсуждают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия продавала нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной. Как пояснил американский лидер, США будут помогать союзникам искать варианты, позволяющие сдержать стоимость топлива, которое подорожало на фоне украинского кризиса.