WSJ: антироссийский фронт стран коллективного Запада оказался на грани развала

У некоторых европейских стран начали появляться разногласия с США и Великобританией, поскольку Запад не может прийти к общему решению о поставках вооружения на Украину. Также расходятся мнения по поводу степени "угрозы" со стороны России. В Европе опасаются, что из-за действий Запада конфликт на Украине может затянуться.

Сейчас Франция и Германия менее охотно поставляют вооружение в Киев, поскольку страны сомневаются, что спецоперация несёт угрозу для Североатлантического альянса. Однако Великобритания, США и их союзники убеждены, что конфликт на Украине является "началом экспансии".

В издании The Wall Street Journal сообщают, что разногласия начинают ещё больше проявляться после того, как Украина стала терять контроль над Донбассом.

"В западном антироссийском фронте наметился раскол", — отмечается в публикации.