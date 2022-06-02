Футболист Пеле обратился к Путину: "Сила остановить конфликт в ваших руках"

Легендарный бразильский футболист Пеле вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в 2017 году. Спортсмен попросил президента РФ остановить конфликт на Украине.

Пеле назвал происходящее на Украине безнравственным и неоправданным. Футболист считает, что в силах Владимира Путина прекратить насилие и вместе строить лучший мир.

Спортсмен рассказал, какое впечатление на него произвела встреча с Путиным пятилетней давности.

"Когда мы встретились и обменялись широкой улыбкой, сопровождаемой долгим рукопожатием, было невозможно представить, что однажды мы можем быть так разделены, как сегодня <…> Сила остановить этот конфликт в ваших руках. Тех самых, которые я держал в Москве, при нашей последней встрече в 2017 году", — сказал Пеле.

Ранее французский актёр Пьер Ришар признался, что его "разрывает на части" от событий на Украине. Он признался, что знает и любит русский и украинский народ.