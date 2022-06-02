Пасечник: ЛНР готовится к трибуналу над украинскими националистами

Луганская Народная Республика начала подготовку к трибуналу над украинскими националистами. Об этом заявил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, националисты на протяжении последних восьми лет совершали преступления на территории республики.

"Трибунал есть, безусловно, мы к нему готовимся. Материалов у нас для трибунала очень много", — сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что за восемь лет удалось собрать несколько томов с информацией о преступлениях украинских националистов. Политик подчеркнул: у ЛНР есть конкретные факты и доказательства этих правонарушений. Все документы, пояснил Пасечник, будут переданы в суд, который вынесет законное и справедливое решение в отношении националистов.

Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин призвал организовать международный трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков.