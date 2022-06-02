Луганская Народная Республика начала подготовку к трибуналу над украинскими националистами. Об этом заявил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, националисты на протяжении последних восьми лет совершали преступления на территории республики.
"Трибунал есть, безусловно, мы к нему готовимся. Материалов у нас для трибунала очень много", — сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что за восемь лет удалось собрать несколько томов с информацией о преступлениях украинских националистов. Политик подчеркнул: у ЛНР есть конкретные факты и доказательства этих правонарушений. Все документы, пояснил Пасечник, будут переданы в суд, который вынесет законное и справедливое решение в отношении националистов.
Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин призвал организовать международный трибунал над военными преступниками из числа украинских боевиков.
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