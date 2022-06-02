Климов: поставки дальнобойных систем вооружения США на Украину угрожают России

Поставки американских дальнобойных систем вооружения на Украину угрожают безопасности России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Он отметил, что Украине требуется глубокая демилитаризация с учётом поставок вооружений Североатлантического альянса, склонного к совершению военных преступлений.

"Знает ли президент США Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров", — добавил сенатор.

Именно поэтому, пояснил Климов, ВС РФ должны в полном объёме завершить демилитаризацию всей территории Украины. По его словам, сегодня существует прямая военная угроза для РФ, ЛНР и ДНР со стороны НАТО и ВСУ.

Сенатор подчеркнул: поставки американского оружия на Украину разжигают вероятность прямого столкновения США и России.