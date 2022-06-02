ВСУшник: "Как пришла армия России, то сразу все сдались"

Украинский боевик Алексей Коваль, который был отправлен в Красный Лиман, сообщил, что настроение у военнослужащих было паническим и когда пришла российская армия они сразу сдались в плен.

"Среди личного состава были панические состояния, потому что бросили не зная куда, только все боялись сказать. Как пришла армия России, то сразу все сдались прямо на позициях, сопротивление было бесполезно", — рассказал он.

По словам ВСУшника, из продуктов питания у них были только сухие пайки, никакой горячей еды и бутылка воды на четверых. Связи никакой не было, даже раций не дали. Обучение проходили на полигоне все дважды, стреляли из автоматов по матрацам.

Также он сообщил, что в 2014 году ему удалось избежать службы, так как был комиссован из-за травмы руки, но в 2022-ом мобилизации избежать не удалось.