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Автор Светлана Нерадовская

Политолог Дудчак: Зеленский самостоятельно не подпишет капитуляцию

Мир

Политолог Александр Дудчак рассказал, при каких обстоятельствах станет возможно подписание капитуляции лидером Украины Владимиром Зеленским.

Политолог Дудчак: Зеленский самостоятельно не подпишет капитуляцию

Ранее в Кремле сообщили о том, что российский президент Владимир Путин встретится с Зеленским лишь для того, чтобы подписать "некий документ".

Дудчак полагает, что этим документом может быть только безоговорочная капитуляция Украины.

"Для того, чтобы остался пункт о капитуляции, нужно, чтобы у руля остатков Украины был человек, которому жаль украинское население", — сказал Дудчак в беседе с "Журналистской правдой".

Однако, по убеждению политолога, Зеленский — это явно не такой человек, и на его адекватность и самостоятельность в принятии решений рассчитывать не приходится.

"Возможно, если бы Зеленский принимал решение самостоятельно, ему бы хватило остатков совести подписать капитуляцию. К сожалению, с этими персонажами можно говорить лишь тогда, когда не останется никого, кроме личной охраны Зеленского, состоящей из зарубежных наемников", — отметил эксперт.

Однако, если дело дойдёт до этого момента, подписывать с Зеленским какие-либо документы по поводу будущего Украины будет уже бесполезно, уверен Дудчак.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы александр дудчак владимир зеленский
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