Политолог Александр Дудчак рассказал, при каких обстоятельствах станет возможно подписание капитуляции лидером Украины Владимиром Зеленским.
Ранее в Кремле сообщили о том, что российский президент Владимир Путин встретится с Зеленским лишь для того, чтобы подписать "некий документ".
Дудчак полагает, что этим документом может быть только безоговорочная капитуляция Украины.
"Для того, чтобы остался пункт о капитуляции, нужно, чтобы у руля остатков Украины был человек, которому жаль украинское население", — сказал Дудчак в беседе с "Журналистской правдой".
Однако, по убеждению политолога, Зеленский — это явно не такой человек, и на его адекватность и самостоятельность в принятии решений рассчитывать не приходится.
"Возможно, если бы Зеленский принимал решение самостоятельно, ему бы хватило остатков совести подписать капитуляцию. К сожалению, с этими персонажами можно говорить лишь тогда, когда не останется никого, кроме личной охраны Зеленского, состоящей из зарубежных наемников", — отметил эксперт.
Однако, если дело дойдёт до этого момента, подписывать с Зеленским какие-либо документы по поводу будущего Украины будет уже бесполезно, уверен Дудчак.
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