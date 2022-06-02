Политолог Дудчак: Зеленский самостоятельно не подпишет капитуляцию

Политолог Александр Дудчак рассказал, при каких обстоятельствах станет возможно подписание капитуляции лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Кремле сообщили о том, что российский президент Владимир Путин встретится с Зеленским лишь для того, чтобы подписать "некий документ".

Дудчак полагает, что этим документом может быть только безоговорочная капитуляция Украины.

"Для того, чтобы остался пункт о капитуляции, нужно, чтобы у руля остатков Украины был человек, которому жаль украинское население", — сказал Дудчак в беседе с "Журналистской правдой".

Однако, по убеждению политолога, Зеленский — это явно не такой человек, и на его адекватность и самостоятельность в принятии решений рассчитывать не приходится.

"Возможно, если бы Зеленский принимал решение самостоятельно, ему бы хватило остатков совести подписать капитуляцию. К сожалению, с этими персонажами можно говорить лишь тогда, когда не останется никого, кроме личной охраны Зеленского, состоящей из зарубежных наемников", — отметил эксперт.

Однако, если дело дойдёт до этого момента, подписывать с Зеленским какие-либо документы по поводу будущего Украины будет уже бесполезно, уверен Дудчак.