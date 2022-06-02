Мэр Праги: возможности города по приёму украинских беженцев исчерпаны

Возможности Праги по приёму украинских беженцев исчерпаны. Об этом заявил мэр города Зденек Гржиб.

Он заявил, что центр регистрации переселенцев с Украины закроется 15 июня. По словам политика, свои возможности в плане жилищного фонда и инфраструктуры Прага исчерпала.

Теперь приходится закрывать единственный оставшийся управленческий инструмент — центр регистрации и перенаправлять беженцев в другие регионы, где ещё остались свободные места, объяснил Гржиб.

Мэр также добавил, что в столице Чехии в четыре раза больше концентрация беженцев, чем в ряде других регионов страны, и призвал расселять их равномерно по всей территории.

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