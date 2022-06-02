Большая часть поставляемого Западом Украине оружия в результате окажется в руках представителей организованной преступности. Об этом заявил генсек Интерпола Юрген Шток, сообщает AP.
Он отметил, что поставки вооружения Киеву приведут к её незаконному обороту. История знает немало подобных примеров, напомнил глава международной организации.
"Мы видели такое на Балканах, в Африке, где организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия", — сказал Шток.
В этой связи генсек Интерпола призвал усилить контроль над перемещением оружия. В частности странам, осуществляющим поставки на Украину, необходимо объединить свои базы данных, уточнил он.
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