Интерпол заявил об опасности поставок оружия на Украину

Большая часть поставляемого Западом Украине оружия в результате окажется в руках представителей организованной преступности. Об этом заявил генсек Интерпола Юрген Шток, сообщает AP.

Он отметил, что поставки вооружения Киеву приведут к её незаконному обороту. История знает немало подобных примеров, напомнил глава международной организации.

"Мы видели такое на Балканах, в Африке, где организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия", — сказал Шток.

В этой связи генсек Интерпола призвал усилить контроль над перемещением оружия. В частности странам, осуществляющим поставки на Украину, необходимо объединить свои базы данных, уточнил он.