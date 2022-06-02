Reuters: США планируют продать Украине тяжелые ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Белый дом планирует продать киевскому режиму большие ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Подобные дроны США широко применяли в Ираке и Афганистане.

Администрация Байдена хочет инициировать продажу Украине четырех БПЛА MQ-1C Grey Eagle, вооружённых ракетами "воздух-земля" Hellfire, сообщает американское издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

MQ-1C является тяжёлым дроном, он втрое больше турецких беспилотников Bayraktar-TB2, которые широко применяют ВСУ. БПЛА способен 30 часов находиться в воздухе и нести тяжёлое вооружение. С помощью больших дронов Украина сможет наносить ракетные удары на далёком расстоянии от зоны боевых действий, в том числе, по территории России.

Издание уточняет, что продажу беспилотников от компании General Atomics всё еще может заблокировать Конгресс США.