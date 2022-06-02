Политолог Журавлёв: война между Россией и НАТО маловероятна

США не стремятся к прямой военной конфронтации с Россией, поэтому вероятность войны с НАТО мала. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Журавлёв.

Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" пояснил, в чём состоит интерес американцев. Штаты хотят, чтобы Россия воевала с третьей стороной, а не с ними, и расходовала таким образом свои ресурсы.

НАТО не собирается нападать на Россию, и это чистая правда, считает аналитик. Также и правда то, что США не дадут формального разрешения Польше ввести на Украину армию, добавил он.

Собеседник издания объяснил, что вести войну с Россией США выгодно чужими руками.

Хотя и в этих условиях всё же остаётся риск военной эскалации, так как угроза ядерного противостояния никуда не ушла: две державы по-прежнему не доверяют друг другу, как и во время Холодной войны, заключил политолог.