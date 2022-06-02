Песков: власти Украины "морозят" переговоры с РФ, хотя знают условия Москвы

Российская делегация чётко обозначила требования Москвы по урегулированию кризисной ситуации вокруг Украины, однако Киев продолжает "морозить" переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью РИА Новости он отметил, что затягивание переговорного процесса, скорее всего, происходит из-за давления западных кураторов на Киев.

"Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас морозит переговоры", — сказал Песков.

По его словам, власти Украины отказываются от общения с делегацией из РФ.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись от переговоров с Россией, потеряет куда больше, чем Крым и республики Донбасса. Он также подчеркнул: "боевой задор" главы Украины выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления ВСУ.