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Автор Юлия Миленина

Песков: власти Украины "морозят" переговоры с РФ, хотя знают условия Москвы

Мир

Российская делегация чётко обозначила требования Москвы по урегулированию кризисной ситуации вокруг Украины, однако Киев продолжает "морозить" переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: власти Украины "морозят" переговоры с РФ, хотя знают условия Москвы

В интервью РИА Новости он отметил, что затягивание переговорного процесса, скорее всего, происходит из-за давления западных кураторов на Киев.

"Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас морозит переговоры", — сказал Песков.

По его словам, власти Украины отказываются от общения с делегацией из РФ.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись от переговоров с Россией, потеряет куда больше, чем Крым и республики Донбасса. Он также подчеркнул: "боевой задор" главы Украины выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления ВСУ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий песков владимир зеленский
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