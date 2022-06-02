Российская делегация чётко обозначила требования Москвы по урегулированию кризисной ситуации вокруг Украины, однако Киев продолжает "морозить" переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью РИА Новости он отметил, что затягивание переговорного процесса, скорее всего, происходит из-за давления западных кураторов на Киев.
"Российская сторона предельно чётко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас морозит переговоры", — сказал Песков.
По его словам, власти Украины отказываются от общения с делегацией из РФ.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись от переговоров с Россией, потеряет куда больше, чем Крым и республики Донбасса. Он также подчеркнул: "боевой задор" главы Украины выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления ВСУ.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.