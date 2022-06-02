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Автор Юлия Миленина

Крючков объявил о прорыве продовольственной блокады Крыма со стороны Украины

Мир

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что продовольственная блокада полуострова со стороны Украины навсегда осталась в прошлом.

Крючков объявил о прорыве продовольственной блокады Крыма со стороны Украины

По его словам, торгово-экономические связи, утраченные по вине украинских националистов, начинают активно восстанавливаться.

"Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины", — сказал политик в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул: в Крым стали регулярно привозить фрукты и овощи из освобождённых регионов, поэтому цены на некоторые продукты питания снизились в два-три раза. Как пояснил Крючков, регионы юга Украины, которые удалось освободить от националистов, станут продовольственной житницей России и хорошим геополитическим инструментом.

Политик добавил, что продовольствие — новая нефть в среднесрочной перспективе. Он призвал и дальше налаживать экономические отношения с Херсонской и Запорожской областями.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина херсонская область
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