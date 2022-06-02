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Автор Юлия Миленина

GT: Китай готовится к худшему варианту развития событий в Тайваньском проливе

Мир

Обстановка в Тайваньском проливе становится всё более напряжённой, поэтому Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к худшему варианту развития событий в этом регионе.

GT: Китай готовится к худшему варианту развития событий в Тайваньском проливе

По информации китайского издания Global Times, США и Япония рассматривают планы вмешательства в конфликт на Тайване с помощью военных средств.

"Именно поэтому НОАК будет проводить больше учений с учётом худшего сценария", — сообщил военный эксперт из Китая на условиях анонимности.

Он также подчеркнул: недавно китайская армия провела три крупномасштабных учения около Тайваня.

Военспец Сун Чжунпин добавил, что Китай призывает США и Японию избежать вмешательства в тайваньский конфликт. На этом фоне, пояснил эксперт, НОАК занимается практической подготовкой к гипотетическому военному конфликту.

В конце мая КНР направила к берегам Тайваня 30 военных самолётов. Все они вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай япония тайвань военные учения
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