Обстановка в Тайваньском проливе становится всё более напряжённой, поэтому Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к худшему варианту развития событий в этом регионе.
По информации китайского издания Global Times, США и Япония рассматривают планы вмешательства в конфликт на Тайване с помощью военных средств.
"Именно поэтому НОАК будет проводить больше учений с учётом худшего сценария", — сообщил военный эксперт из Китая на условиях анонимности.
Он также подчеркнул: недавно китайская армия провела три крупномасштабных учения около Тайваня.
Военспец Сун Чжунпин добавил, что Китай призывает США и Японию избежать вмешательства в тайваньский конфликт. На этом фоне, пояснил эксперт, НОАК занимается практической подготовкой к гипотетическому военному конфликту.
В конце мая КНР направила к берегам Тайваня 30 военных самолётов. Все они вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.
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