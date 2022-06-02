МВД Украины: русские готовятся захватить Киев, в области полно диверсантов

Киев продолжает запугивать украинцев, чтобы как-то объяснить их бесправие и необходимость массовой мобилизации. Теперь в ход пошли "русские диверсанты".

Жителям Киевской области объявили об обнаружении в регионе "диверсантов", а потому необходимо усилить проверки во время комендантского часа.

"В области действуют диверсионные группы, угроза провокаций никуда не исчезла", — заявил возглавляющий Киевскую облвоенадминистрацию Алексей Кулеба.

Министерство внутренних дел Украины оценило новую "страшилку" и решило подлить масла в огонь. По словам советника министра Ростислава Смирнова, союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР готовятся к реализации нового плана "по захвату Киева".

Полицейский чиновник похвастался, что сейчас в киевской прокуратуре находится около 800 уголовных дел именно по диверсантам.