Вместо современных БМП Marder Украина получит советские машины образца 1965 года

Киевский режим зря надеялся на получение немецких БМП Marder, они оказались нужнее Греции. Вместо них Афины отдадут Украине купленные 30 лет назад в ГДР БМП-1.

Власти ФРГ решили отправить ВСУ устаревшие боевые машины, разработанные в СССР в 1960-х годах, так как модель хорошо знакома украинским солдатам, объясняют эксперты издания Die Welt. Современные БМП Marder, обещанные ранее Киеву, отправятся в Грецию.

Авторы материала уточняют, что советские БМП были модернизированы: теперь детали тормозов и сцепления выполнены из более экологичных материалов.

Главными выгодоприобретателями такого обмена станут оборонные концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, получившие заказ на новую технику для бундесвера.

Что касается Украины, сейчас она стала идеальной страной для складирования армейского вторчермета со всей Европы.