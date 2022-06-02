Киевский режим зря надеялся на получение немецких БМП Marder, они оказались нужнее Греции. Вместо них Афины отдадут Украине купленные 30 лет назад в ГДР БМП-1.
Власти ФРГ решили отправить ВСУ устаревшие боевые машины, разработанные в СССР в 1960-х годах, так как модель хорошо знакома украинским солдатам, объясняют эксперты издания Die Welt. Современные БМП Marder, обещанные ранее Киеву, отправятся в Грецию.
Авторы материала уточняют, что советские БМП были модернизированы: теперь детали тормозов и сцепления выполнены из более экологичных материалов.
Главными выгодоприобретателями такого обмена станут оборонные концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, получившие заказ на новую технику для бундесвера.
Что касается Украины, сейчас она стала идеальной страной для складирования армейского вторчермета со всей Европы.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.