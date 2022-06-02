ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Продовольственное и сельскохозяйственное объединение Организации объединенных наций прогнозирует, что из-за конфликта на Украине около 13-15 миллионов человек во всём мире могут оказаться на грани голода, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отделения объединения для связи с Россией Олега Кобякова.

Он отметил, что голод породил не украинский кризис, ещё до него количество голодающих в мире измерялись сотнями миллионов. Однако Кобяков признал, что ситуация вокруг Украины обострила эту ситуацию.

"Особенно в странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса или, наоборот, пытались удержаться на краю пропасти, на котором они оказались в силу разных причин: вооруженных конфликтов, пандемии, экономических встрясок, природных и стихийных бедствий", — отметил глава отделения.

Подчёркивается, что мировое сообщество должно объединиться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности.

США и Европа уже не скрывают, что Запад приготовил для Украины голод. Они даже подвели под это исторические параллели, сообщил член Центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду", писатель-публицист Николай Стариков.