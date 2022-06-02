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Автор Денис Постольский

В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой станет Россия

Мир

Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции Североатлантического альянса. Её должны принять на саммите в Мадриде в июне, заявила представитель США при НАТО Джулианн Смит.

В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой станет Россия

По её словам, в настоящее время продолжается работа над документом.

"Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО", — сказала она.

Как отметила Смит, альянс уже находился в переходном состоянии до начала специальной военной операции на Украине, занимаясь "укреплением сдерживания и обороны".

Также в новой доктрине будет отмечено сближение Москвы и Пекина.

Напомним, в конце мая руководство Североатлантического альянса сообщило, что в июне-июле текущего года собирается обнародовать новую доктрину НАТО. Предыдущий 11-страничный программный документ этого военного блока был опубликован в 2010 году. Содержание нового манифеста было предварительно доведено до широкой общественности трудами генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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