Турция сменила своё название: Turkey стала называться Türkiye

Организация Объединённых Наций удовлетворила просьбу Анкары изменить название республики во всех официальных документах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Так, Republic of Turkey была переименована в Republic of Türkiye. Изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Короткий вариант названия страны теперь выглядит как Türkiye, а не Turkey. Как отметили в ООН, место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.

Турция находится на юго-востоке Европы и юго-западе Азии. Культура страны сочетает древнегреческие, персидские, римские, византийские и османские традиции.