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Автор Денис Постольский

Шольц: Отсутствуют конкретные сроки доставки Киеву обещанных ракет

Мир

В случае поставки Киеву обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями, при этом конкретных сроков поставок нет, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц: Отсутствуют конкретные сроки доставки Киеву обещанных ракет

Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, Шольц пообещал Киеву дополнительно поставить ракеты ПВО Iris-T и радар слежения.

"Что касается новейших систем вооружений, которые мы хотим поставить для оборонительной борьбы Украине, то речь идёт, как вы сказали, о поставках промышленности. Они быстро пройдут после того, как промышленность сможет подготовить эти поставки. О точных данных мы не хотим сообщать по конкретным причинам, вы о них знаете", — сказал канцлер.

Военный эксперт Алексей Леонков оценил планы Германии в интервью Pravda. Ru и отметил, что IRIS-T находится "на стадии доведения до боевой готовности". По его мнению, планы ФРГ поставить систему ПВО на Украину напоминают обещания передать для ВСУ танки "Леопард".

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина олаф шольц
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