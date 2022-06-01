Bloomberg: в США произошёл раскол по вопросу новых санкций против России

Американские власти переживают раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших ограничительных мер в отношении России в связи с событиями вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США.

Так, часть администрации президента Джо Байдена, среди которых сотрудники аппарата Белого дома и госдепартамента, настаивает на введении "ещё более жестких антироссийских мер", в том числе — вторичные санкции.

Другие чиновники, многие из которых представляют Минфин США, обеспокоены рисками подобных ограничительных мер для мировой экономики, которая уже пострадала от проблем с цепочками поставок, инфляции, цен на нефть и возможности продовольственного кризиса.

Также существует озабоченность в связи с приближающимися выборами в конгресс США и шансами демократов, если цены на бензин на автозаправках в Соединенных Штатах останутся на высоком уровне.

Тем временем, лидеры стран-членов Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Таковы итоги первого дня саммита в Брюсселе. В шестом пакете ограничений против Москвы, частью которого станет частичное эмбарго на нефть из РФ, значатся и другие меры. Так, речь идёт об отключении от SWIFT Сбербанка.