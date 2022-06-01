Российские дипломаты в Лондоне остались без денег и "тревожной кнопки"

Послу России в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции "тревожную кнопку". В настоящее время российские дипломаты в Британии ограничены в праве на безопасность и защиту, говорится в докладе МИД России.

По данным дипломатического ведомства, также ограничен доступ к банковскому счету посольства РФ, а официальный дилер BMW отказался обслуживать автопарк посольства. Министерство в докладе о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом отмечает, что в загородную резиденцию было совершено проникновение и испорчено имущество.

Подчеркивается, что российские дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. Всё это противоречит международно-правовым обязательствам Великобритании.

Ранее Келин заявил, что Великобритания предпринимает все действия, чтобы усилить эскалацию конфликта на Украине. В Лондоне считают, что достаточно вооружить Киев, а переговоры вовсе не обязательны.